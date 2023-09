Com entrada gratuita, festival da coxinha e costela chega a Osasco em outubro

A cidade de Osasco recebe nos dias 7 e 8 de outubro pela primeira vez o “Festival Costelada BBQ e o Festival da Coxinha”, com entrada gratuita. O evento será realizado no estacionamento da Prefeitura (Avenida Narciso Sturlini).

publicidade

O público poderá saborear opções das quais a carne é a principal, com diversos acompanhamentos, além de suculentos hambúrgueres, com a assinatura de oito dos mais reconhecidos chefs assadores e churrasqueiros do circuito BBQ.

O festival da cozinha oferece ainda dezenas de opções de tamanhos e recheios, doces ou salgados, para atender a todos os gostos. o destaque vai para o hambúrguer de coxinha, coxinha feita só com recheio e a famosa coxinha de queijo premiada de Jundiaí. Não podem faltar ainda as cervejas artesanais e diversas opções de doces.

publicidade

Além das delícias, a programação do evento, que começa às 11h e vai até as 22h em ambos os dias, inclui cinco apresentações musicais, além de área exclusiva para as crianças, com brinquedos infláveis e atrações como jump, pescaria e tiro ao alvo.

Confira abaixo a programação musical do festival da coxinha em Osasco:

Sábado

publicidade

14h – Ana Cristal (Pitty e Divas do Rock)

18h – Vim de Marte (Tributo ao Rock Brasil anos 80

Domingo

15h – Velho Junkie (Tributo a Seatle)

18h – 220 Volts (Capital Inicial Cover)

SERVIÇO

publicidade

Festival Costelada BBQ e Festival da Coxinha – Osasco

Local: Estacionamento da Prefeitura de Osasco (Avenida Narciso Sturlini)

Quando: dias 7 e 8 de outubro, das 11h às 22h

Entrada gratuita