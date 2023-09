Venda de imóveis cresce e aluguéis registram baixa na região em agosto

Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) registra alta de 48,89% nas vendas e queda de 61,33% no volume de contratos de locação de imóveis assinados em agosto na região.

A pesquisa comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos no período com os resultados obtidos em Julho, na região de Osasco.

“No início do mês, a cidade de Osasco participou de um evento sobre cidades inteligentes e mobilidade urbana, e o prefeito falou sobre as experiências bem-sucedidas que podem atrair novos investimentos para a cidade. E, com isso, aumenta também o interesse de pessoas na aquisição de imóveis, buscando locais com maior qualidade de vida para suas famílias”, comentou o presidente do Conselho, José Augusto Viana Neto.

A maioria das casas vendidas no período tinha valores até R$ 300 mil. Eram casas de 2 dormitórios, com área útil 51 até 100 m².

Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 250 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil 51 até 100 m².

Cerca de 41,8% das propriedades vendidas em Agosto estavam situadas na periferia, 32,8% nas áreas nobres e 25,4% nas regiões centrais.

Com relação às modalidades de venda, 51,7% foram financiadas pela CAIXA e 20,7% por outros bancos, 13,8% parcelados diretamente por proprietários, 13,8% dos negócios foram fechados à vista e 0% por consórcio.

Já para os aluguéis, a faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região de Osasco ficou em até R$ 1.500,00, para imóveis de 2 dormitórios com 50 até 100 m² de área útil.

O valor de aluguel de apartamentos ficou em R$ 2.500,00; para imóveis com 2 e 3 dormitórios e área útil de até 200 m².

A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o depósito caução. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (57,1%), nos bairros mais nobres (14,3%) e nas áreas centrais (28,6%).

E daqueles que encerraram os contratos de locação, 43,8% para imóveis com aluguel mais barato e 25% não informaram o motivo da mudança e 31,3% para imóveis com aluguel mais caro.

Foram consultadas 29 imobiliárias das cidades de Barueri, Caieiras, Cajamar. Carapicuíba, Cotia, Embu Das Artes, Embu-Guaçu, Francisco Morato, Franco Da Rocha, Itapecerica Da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, Santana De Parnaíba, São Lourenco Da Serra, Taboão Da Serra e Vargem Grande Paulista.