Concurso público abre 45 vagas na Guarda Civil Municipal de Barueri

A Prefeitura de Barueri está com inscrições abertas no concurso público 005/2023, que visa preencher 45 vagas de Guarda Civil Municipal 4ª classe. A remuneração é de R$ 3.444,34 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Do total de oportunidades, três são destinadas às pessoas com deficiência (PcD). Além disso, 20% das vagas poderão ser preenchidas por mulheres.

Para participar do concurso público da GCM de Barueri é necessário ter ensino médio completo, CNH categoria mínima “A/B”, ter idade entre 18 e 30 anos e estatura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65m para homens.

Além do salário, serão oferecidos adicional de risco de vida de 30% do salário-base do servidor, adicional de proteção municipal preventiva de 10% do salário-base considerando o grau A da classe ocupada, e cesta básica.

Seleção e como se inscrever no concurso público da GCM de Barueri:

A classificação dos candidatos será feita em três etapas, sendo: prova objetiva com 40 questões de múltipla escolha (Língua Portuguesa, Matemática, raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos específicos), prevista para ser aplicada dia 3 de dezembro; redação; e teste de aptidão física.

As inscrições vão até o dia 6 de novembro, exclusivamente no site do IGECS (Instituto Gestão de Cidades), onde podem ser encontradas mais informações. A taxa de inscrição no concurso público em Barueri é de R$ 55,50. Leia o edital aqui.

