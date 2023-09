Torcedor do São Paulo morto no domingo (24) é velado em Itapevi

Rafael dos Santos Tercilio Garcia, de 32 anos, torcedor do São Paulo que morreu em uma confusão com a Polícia Militar no entorno do Morumbi no domingo (24) após o título da Copa do Brasil, está sendo velado nesta terça-feira (26) no Cemitério Memorial Parque Itapevi.

Segundo o jornal Metrópoles, a Polícia Civil de São Paulo investiga o que provocou a morte do rapaz, que era morador de Itapevi. O caso foi registrado como “promoção de tumulto e homicídio”.

A confusão começou logo após o término da partida que deu o título ao São Paulo, na Praça Roberto Gomes Pedrosa. Torcedores do clube entraram em conflito com a Polícia Militar, que chegou a usar bombas de efeito moral e jatos de água.

Rafael Garcia, que era surdo, era membro da torcida organizada são-paulina Independente. Ele era um dos líderes do Surdos Tricolores, movimento ligado à torcida.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o rapaz foi encontrado caído com um ferimento na cabeça; ele foi socorrido e levado ao Pronto Socorro Campo Limpo, mas não resistiu.

