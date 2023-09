Cidades da região vão eleger novos conselheiros tutelares neste domingo (1º)

Está marcada para esse domingo (1º), a eleição dos novos Conselheiros Tutelares em todas as cidades da região.

O voto é facultativo e cada eleitor poderá votar uma única vez e apenas em um candidato, de acordo com zona eleitoral. Para votar será obrigatório levar um documento de identificação oficial com foto e o título de eleitor.

Os conselhos tutelares foram criados em 1990, com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para desempenhar uma função estratégica: zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Votação na região

Em Osasco a votação será realizada em 11 escolas da rede municipal de ensino. A relação dos locais de votação, zonas eleitorais e a lista de candidatos, legenda e nome de urna estão disponíveis neste link.

Já em Barueri, que conta com dois conselhos tutelares, a votação será no Ginásio José Corrêa (Avenida Guilherme P. Guglielmo, 1000), das 8h às 17h. Serão eleitos cinco conselheiros tutelares (e respectivos suplentes) para cada um dos Conselhos e eles terão um mandato de quatro anos. Veja aqui as informações sobre a eleição em Barueri.

Em Itapevi a eleição será realizada das 9h às 17h no Cemeb Benvindo Moreira Nery (Avenida Pedro Paulino, 74 – Cohab). Lá, 11 candidatos disputarão cinco vagas titulares e cinco de suplência.

A eleição em Carapicuíba será realizada das 8h às 17h, na Escola Estadual Toufic Joulian (Avenida Rui Barbosa, 820- Centro). Os nomes dos candidatos podem ser conferidos aqui.

Em Cotia, a votação será das 9h às 17h e os locais de votação são vinculados ao local de votação regular dos eleitores, conforme tabela abaixo. Serão escolhidos cinco conselheiros titulares para o Distrito Sede (Cotia) e Cinco para Caucaia do Alto, bem como os suplentes. O Ministério Público fará a fiscalização do processo eleitoral e a posse dos eleitos será no dia 10 de janeiro de 2024.