Associação de Bares e Restaurantes pede a volta do Horário de Verão

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) fez um apelo ao governo federal para a reintrodução do horário de verão no país. No entanto, o Ministério de Minas e Energia (MME) rejeitou a ideia, alegando que, até o momento, não há justificativa para a implementação da medida.

A Abrasel expressou seu apoio à retomada do horário de verão, destacando os benefícios que essa decisão traria não apenas para o setor de bares e restaurantes, mas também para a economia como um todo. A associação enviou uma carta ao presidente Lula, ao vice-presidente Geraldo Alckmin e ao ministro do Turismo, Celso Sabino, na última sexta-feira (22).

O MME, por sua vez, argumentou que, devido ao planejamento sólido implementado desde os primeiros meses do governo, não há indícios, até o momento, de que o Horário de Verão seja necessário.

A Abrasel defende que a adoção do horário de verão tem um impacto direto no faturamento de bares e restaurantes, resultando em um crescimento de 10% a 15% nas receitas. Isso é particularmente relevante no momento em que o setor ainda se recupera das perdas causadas pela pandemia.

A associação ressalta que o horário de verão também impulsionaria a economia, especialmente nos setores do comércio e do turismo, uma vez que os turistas tendem a aproveitar mais os destinos, estendendo suas atividades até mais tarde. Além disso, segundo Paulo Solmucci, presidente da Abrasel, o retorno do horário de verão proporcionaria mais luz natural durante o dia, o que favoreceria o consumo e a frequência de clientes nos estabelecimentos, além de trazer mais movimento e segurança para as cidades em geral.

