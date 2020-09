Casal agride entregador de aplicativo em Osasco

Um entregador de aplicativo foi agredido por um casal na tarde desta quarta-feira (23), em Osasco. O caso aconteceu por volta das 13h30, na rua Antônio Agu, e foi registrado pelo rapaz, que estava de bicicleta (assista abaixo).

publicidade

Bruno Felipe Lacerda, de 18 anos, disse que estava a caminho de uma entrega quando um motorista passou a ofendê-lo na rua. Segundo o entregador, o homem teria se incomodado com a bicicleta na via, encostou o carro ao lado dele e passou a xingá-lo.

Além das ofensas, o motorista e uma mulher que também estava no veículo, um Renault modelo Meganet, desceram do carro e agrediram o jovem com socos. O entregador conseguiu gravar o momento em que foi agredido pelo casal.

publicidade

Logo após a confusão, Bruno contou que uma viatura da Polícia Militar passou pelo local e a equipe parou para averiguar. Depois de ouvir os envolvidos, todos foram encaminhados à delegacia. A vítima teve que retornar à delegacia nesta quinta-feira (24) para registrar o boletim de ocorrência.