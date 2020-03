Casal de Cotia sonha em trazer filhos do Haiti

Moradores de Cotia, Maurice e Lutane criaram uma vaquinha online para conseguir trazer os filhos que ficaram no Haiti. O casal, que chegou ao Brasil em 2018, deixou os filhos Chomsky, de 14 anos, e Mailovy, de 11, com a avó materna das crianças, pois não tinha condições financeiras para trazê-los.

A família haitiana não esperava que a avó dos meninos viesse a adoecer. Sem condições físicas de cuidar dos filhos de Maurice e Lutane, a avó teve que passar a guarda dos netos para uma sobrinha.

Mesmo com dificuldades, os pais dos garotos se esforçam para enviar ajuda financeira, mas não tem sido o suficiente. Chomsky e Mailovy estão passando necessidades e chegam a passar fome.

Os pais, que moram no bairro Rio Cotia, sonham em reencontrar os filhos, mas não têm condições financeiras para custear a viagem. Muito angustiada, a família decidiu criar a vaquinha online, com o objetivo de arrecadar R$ 15.500 e só então, trazer os meninos do Haiti.

Para doar e ajudar os pais no reencontro de Chomsky e Mailovy, acesse o link da vaquinha.

