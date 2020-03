Além de torresmo, chopp e churros são atrações de festival no fim de semana em Osasco

Neste fim de semana, dias 7 e 8 de março, Osasco recebe simultaneamente, pela primeira vez na região, os eventos: “Festival de Torresmo”, “Festival do Chopp” e “Festival do Churros”.

Lá os visitantes poderão se deliciar com produtos derivados da carne de porco, como: joelho, costelinha, “pururuca” e as mais diferentes opções de torresmo; assim como diferentes tipos de chopps e churros. O evento acontece na rua Narciso Sturlini, Centro, Osasco, entre 12h e 22h, em ambos os dias.

Além dos food trucks mais variados, o chef Adan Garcia participará do festival com o que há de melhor e mais inusitado quando falarmos de carne suína, entre eles o torresmo mineiro, o torresmo de rolo, o torresmo recheado entre outras delícias.

O evento conta também com a presença do Buteko do Zé do Brejo, que ficou famoso em 2019 por conta de um vídeo de Torresmo de Rolo que viralizou no aplicativo de mensagens Whastapp. A Folha de S. Paulo definiu Zé do Brejo como “O Rei do Torresmo” em reportagem.

Para os amantes do típico doce espanhol, as opções vão do tradicional churros de doce de leite ao morango com Nutella entre outras combinações.

Além disso, não faltam os tradicionais hamburgueres artesanais, fondues de frutas frescas, pizzas de torresmo, pasteis, espetinhos, costela e diversas comidas especiais.

Haverá, também, incríveis cervejarias convidadas. São mais de 100 rótulos com o que se produz de melhor na indústria cervejeira, além de sabores diferenciados como cerveja de laranja.

E para aproveitar o evento em grande estilo, haverá grandes shows das bandas Olho de Lobo e Monaliza, no dia 7, às 17h e às 20h respectivamente, e das bandas Pop Rocket e Queen Cover, no dia 8, às 17h e às 20h respectivamente.

A entrada e as atrações culturais são gratuitas e para toda a família. Os alimentos que forem consumidos são pagos à parte. Os preços dos lanches e pratos variam entre R$ 10,00 e R$ 50,00. Para as crianças será montado um amplo Espaço Kids, e, também, os “pets” serão bem vindos. A organização é da Focus Produções e Eventos.

Serviço:

Festival de Torresmo, Chopp Artesanal e Churros em Osasco

Dias e horários: 7 e 8 de março, das 12h às 22h

Local: Rua Narciso Sturlini, Centro, Osasco, 06018-090

Entrada franca

O evento aceita todos os cartões de débito e crédito

Espaço KIDS e PET amigo

Preço médio: de R$ 10,00 a R$ 50,00