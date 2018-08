Casal que morreu em acidente em Carapicuíba era de Itapevi e deixou 2 filhos

O casal que morreu em um acidente envolvendo a moto em que eles estavam e um carro, na manhã de hoje (1º), na avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, em Carapicuíba, era de moradores de Itapevi. São eles: Marcos Flávio Queiroz Fini e Alcinéia Lima Costa, ambos de 28 anos. O casal deixa dois filhos pequenos, um menino e uma menina.

Publicidade

A colisão ocorreu praticamente em frente ao Fórum de Carapicuíba. A moto em que o casal estava colidiu com um Ford Ka, cujo motorista faz parte das Forças Armadas. O carro chegou a capotar, mas ele não se feriu no acidente. Homens do Exército foram enviados ao local para acompanhar a ocorrência.

A identificação de Alcinéia foi dificultada porque ela teve a carteira furtada após o acidente. A polícia investiga as causas do ocorrido.