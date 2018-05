Casamento de funkeiro de Osasco terá vestido de R$ 100 mil, Ferrari e alianças com DNA

Após o casamento real, é momento de outro casamento glamouroso atrair os holofotes no Brasil. Nesta terça-feira, 22, os funkeiros MC Guimê, nascido e criado em Osasco, e Lexa sobem ao altar na Catedral da Sé, em São Paulo, em cerimônia que deve ser celebrada pelo padre Fábio de Melo.

Como não poderia deixar de ser em se tratando de dois funkeiros consagrados, a cerimônia terá muita ostentação. Ela vai chegar ao casório a bordo de uma Mercedes-Benz, com um vestido de noiva avaliado em R$ 100 mil, inteiramente bordado com cristais Swarovski e com cauda de dois metros. A peça é assinada pelo stylist paulista Israel Valentim. Guimê chegará a bordo de uma Ferrari vermelha.



Os anéis dos noivos são cravejados de diamante com o DNA do casal na pedra principal. As peças foram encomendadas dos Estados Unidos, ao custo de R$ 20 mil, e foram feitas com fibras carbônicas encontradas nos fios de cabelo dos dois.

Depois da cerimônia, os pombinhos receberão os convidados em um festão ostentação para 400 convidados em Moema. Entre os ilustres convidados estão Neymar, Bruna Marquezine, Ivete Sangalo, Thiaguinho e Fernanda Souza, Simone e Simaria, Gabriela Pugliesi, Gabigol, entre outros.



A festança tem previsão de terminar só às 7h da manhã seguinte e será regada a champagne Veuve Clicquot e drinks customizados com ingredientes como rapadura e caviar de pepino. Para saborear, delícias como petit gateau de doce de leite e gelato italiano.

Os convidados terão à disposição muito mais do que “lembrancinhas”. Um estúdio de tatuagem estará à disposição no local, além de uma fábrica de esmaltes na qual poderão criar uma cor própria. Um pocket salão será disponibilizado para as mulheres retocarem a maquiagem e os itens utilizados poderão ser levados para a casa.



Após o casamento ostentação, Guimê e Lexa partem para lua de mel na paradisíaca ilha caribenha de St. Barths.