Em Barueri, aulas gratuitas de natação têm 500 alunos

Em Barueri, as aulas de natação da Emef Ezio Berzaghi, do Jardim Belval, estão despertando o gosto dos alunos pela prática esportiva. Com cerca de 500 alunos frequentando as aulas diárias, os ensinamentos na piscina estão bastante concorridos.

Para incentivar os pequenos nadadores, na semana passada, os estudantes do período da manhã, de 1º ao 4º ano, tiveram aulas descontraídas e recreativas. Na oportunidade, os professores Eduardo Paiva, Rosana Riberio e Magali Floriano deram aulas divertidas, usando roupas com motivos lúdicos e diferentes.

Melhora na aprendizagem

A natação dentro do ambiente educacional é importante para melhorar o desempenho escolar, uma vez que é uma atividade prazerosa e completa em todos os sentidos. Estudos apontam que as aulas de natação estimulam e desenvolvem diversas habilidades específicas que podem ser usadas dentro das salas de aula, como foco e rapidez na tomada de decisões.

Dentro das piscinas os alunos aprendem a respeitar regras e pessoas, trabalhar em equipe, competir de forma sadia e até mesmo a superar seus próprios limites.