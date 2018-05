Mutirão de Emprego acontece hoje a partir das 13h em Carapicuíba

O “Mutirão de Emprego” em Carapicuíba conseguiu reunir oito empresas de recrutamento, que vão disponibilizar cerca de 250 oportunidades de emprego, nesta terça-feira, 22, a partir das 13 horas, na rua Maria Helena, 275, Centro.

Publicidade

De acordo com a organização do evento, os salários vão de R$ 954 a R$ 1.500 e haverá oportunidades para pessoas a partir de 16 anos, com ou sem experiência.

Os profissionais poderão se candidatar as vagas de encarregado de limpeza, auxiliar de limpeza, operador de cobrança, auxiliar de produção, operador de telemarketing, entre outras. Os interessados devem comparecer com caneta, documentos e cópias do currículo.

