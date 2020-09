CCR inverte alça de acesso entre a pista expressa e a marginal na Castello em Barueri

A CCR ViaOeste iniciou obras de inversão de alça de acesso entre a pista expressa e a via marginal, no km 22 da rodovia Castello Branco, sentido capital, em Barueri.

A alça existente no local será interditada para início dos trabalhos. Uma opção de acesso da via marginal para a pista expressa é utilizar a alça do km 16. Durante a realização das obras, será implantada sinalização na rodovia para alertar os motoristas para redobrar a atenção.

A previsão é de 180 dias para conclusão, mas a expectativa da concessionária é que a obra seja finalizada em 90 dias, caso não haja grandes interferências, como volume excedente de chuvas.

Pedido da Prefeitura

A remodelação da alça é uma solicitação da Prefeitura Municipal de Barueri junto à Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). Atualmente já existe uma alça no local, que permite o acesso da via marginal para a pista expressa e sua inversão irá alterar este fluxo, permitindo o acesso da pista expressa para a marginal.

O pedido da Prefeitura de Barueri à Artesp se baseou na necessidade de oferecer nova opção de acesso ao Rodoanel Oeste para quem utiliza o viaduto da Avenida Tucunaré para a Castello Branco.