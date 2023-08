Centro de Convivência do Idoso de Carapicuíba será reformado

A Prefeitura de Carapicuíba deu início à reforma do CCI (Centro de Convivência do Idoso), no Ariston (antigo INAC).

O objetivo é dobrar o atendimento do equipamento. Atualmente, no CCI que funciona no Parque do Planalto, são atendidos cerca de 500 idosos.

O Centro atualmente oferece atividades para as pessoas a partir dos 60 anos, como: hidroginástica, atividades físicas, artesanato, jogos lúdicos e passeios. No prédio reformado, a estimativa é implantar novas atividades, como: alfabetização, coral, horta comunitária, sessões de cinema e oficina de memória, entre outras.

A inauguração está prevista para a última semana de setembro.