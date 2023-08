Osasco Vôlei estreia no Campeonato Paulista jogando em casa nesta sexta-feira (18)

O Osasco Vôlei estreia nesta sexta-feira (18), às 20h, no Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. O adversário do primeiro jogo da temporada 23/24 no Ginásio Prof. Jose Liberatti será o São Caetano.

O jogo marca a volta da líbero Camila Brait, além da expectativa de estreia da central norte-americana Callie Schwarzenbach, uma das novidades para a temporada 2023/24, e também da central Geovana Vitória, das ponteiras Maira, Mayara e Amanda, além da oposta Lorenne, que retorna ao clube, entre outras novidades.

Na primeira fase do Campeonato Paulista, Osasco fará três jogos em casa e três partidas fora. Após a estreia, recebe o Campinas (25/8) e Sesi Bauru (8/9). Longe do Liberatti, a equipe encara o Pinheiros (31/8), Barueri (12/9) e Sorocaba (15/9).

