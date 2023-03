Centro Paula Souza abre processo seletivo para professores com vagas na região

O Centro Paula Souza, que administra as Etec’s e Fatec’s, está com inscrições abertas para o processo seletivo de contratação de professores de diversas disciplinas das Escolas Técnicas Estaduais.

publicidade

Na região, as unidades de Osasco, Cotia e Santana de Parnaíba têm vagas disponíveis.

O professor admitido para atuar no Ensino Médio ou Técnico das Etecs recebe uma remuneração inicial de R$ 20,19 hora-aula. Por exemplo, o docente com atribuição máxima de 34 horas-aula semanais, pode chegar a um salário de R$ 4.685,08.

publicidade

As inscrições podem ser feitas no site do Centro Paula Souza.

Veja as vagas disponíveis na região:

publicidade

Osasco

Etec Professor André Bogasian (inscrições até 14 de abril) – Espanhol.

Cotia

Etec Cotia (inscrições até 5 de abril)- Artes e Educação física.

Santana de Parnaíba