Inscrições abertas em programa de Jovem Aprendiz da Qualicorp com vagas em Barueri e SP

Inscrições abertas em programa de Jovem Aprendiz da Qualicorp com vagas em...

A administradora de planos de saúde Qualicorp está com inscrições abertas em seu programa de Jovem Aprendiz 2023, com vagas em Barueri, capital paulista, e em mais sete cidades brasileiras. O programa tem duração de 18 meses, com jornada de 6 horas diárias.

Os jovens poderão atuar nas áreas de Atendimento ao Cliente, Comercial, Recursos Humanos, Marketing e Jurídico. Entre as atividades que serão realizadas estão: acompanhamento de relatórios, controles em planilha Excel, além de auxílio nas rotinas administrativas e atendimento ao cliente interno e externo.

Podem se candidatar jovens com idade entre 17 e 22 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio, tenham noções básicas de informática e pacote office, além de disponibilidade de horário (presencial de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h).

“Na Quali valorizamos e respeitamos a diversidade em todas as suas formas, e consideramos isso como algo essencial para construirmos ambientes mais saudáveis e criativos. Por isso, as candidaturas de todos são consideradas e avaliadas para qualquer posição”, diz a empresa.

O valor da bolsa-auxílio não foi informado. Já os benefícios oferecidos pela Qualicorp ao Jovem Aprendiz são:

Vale-refeição ou vale-alimentação;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Seguro de vida;

Vale-transporte;

Day off no dia do aniversário;

Gympass;

Zenklub;

Auxílio para home office (de acordo com a região);

Auxílio creche.

Além de vagas em Barueri e São Paulo, o programa recruta jovens para atuar no Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Recife, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Seleção e inscrições nas vagas de Jovem Aprendiz na Qualicorp em Barueri:

O processo seletivo ocorre em três etapas: atração e triagem até o dia 7 de abril; dinâmica e entrevista entre os dias 11 e 14 de abril; e admissão entre 15 de abril e 15 de maio.

As inscrições devem ser feitas até o dia 7 de abril no site de carreiras da Qualicorp, onde podem ser encontradas mais informações.