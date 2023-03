Estrada de Caucaia terá faixa interditada de 3 a 8 de abril

A Estrada de Caucaia, em Cotia (avenida Pref. Ivo Mário Isaac Pires), terá uma faixa interditada a partir dessa segunda-feira (3) até a sexta-feira (8).

O fluxo de veículos estará fechado apenas na faixa da direita, no sentido de Caucaia do Alto, na altura do km 4.800.

O motivo são as obras de construção de uma passarela de pedestres no local. Será feita a execução da fundação da passarela, a exemplo do que já foi feito no sentido contrário.

Segundo a Prefeitura de Cotia, a nova passarela terá 64 metros de extensão (a antiga tinha 44 e foi retirada durante as obras de duplicação) e estará de acordo com a norma de acessibilidade (Norma 9050).