Período de testes de alteração viária na Granja Viana é prorrogado até 9 de abril

A Prefeitura de Cotia prorrogou novamente – agora até dia 9 de abril – o período de testes da alteração viária promovida nas principais vias da Granja Viana.

O período de testes das alterações de sentido de via que ocorreram na rua José Félix de Oliveira e na avenida São Camilo terminariam hoje (31), mas foi prorrogado porque as Secretarias de Transportes e Mobilidade e de Indústria, Comércio e Empreendedorismo ainda estão realizando um levantamento para ouvir os usuários das vias a respeito das mudanças em avaliação.

O teste viário implantou mão única na rua José Félix de Oliveira no sentido da avenida São Camilo e na avenida São Camilo, a partir do encontro com a José Félix de Oliveira, que está com mão única no sentido Rodovia Raposo Tavares.

Segundo a Prefeitura, agentes de trânsito acompanham a movimentação e o impacto viário no local.

A população que mora e trabalha no entorno tem reclamado das alterações. Veja aqui.