Comerciantes e motoristas reclamam de testes que alteraram o trânsito na Granja Viana

A mobilidade na região da Granja Viana, bairro nobre localizado em Cotia, está em fase de testes de adequação que devem seguir até esta sexta-feira (31). No entanto, empresários que têm comércios na região reclamam que as alterações, concentradas na Avenida São Camilo e Rua José Félix de Oliveira, trouxeram impactos negativos aos negócios.

As duas principais vias que ligam o bairro à rodovia Raposo Tavares passaram a funcionar em mão única. Segundo a Prefeitura de Cotia, o teste faz parte de um estudo que tem o objetivo de melhorar o fluxo viário principalmente nos horários de pico, quando a região da Granja Viana fica completamente congestionada: de manhã, no sentido à rodovia Raposo Tavares; e no final da tarde, no sentido bairro.

Quem precisa transitar pela rua José Félix de Oliveira e Avenida São Camilo estranhou a mudança. “Ficou muito ruim. Se vou comprar alguma coisa aqui, preciso dar uma volta enorme e até passar por um trecho da Raposo para voltar para casa. Espero que essa mudança não seja definitiva”, relatou a cabeleireira Marli Borges, ao Visão Oeste.

O cenário também preocupou lojistas, que relatam a queda no movimento e, consequentemente, no faturamento, inclusive a perda de estoque de alimentos perecíveis. Na região, há lojas de bolo e de roupas, posto de combustível, salão de beleza, padaria, restaurante, entre outros estabelecimentos.

Preocupados, os empreendedores se uniram para discutir o assunto e levá-lo à Prefeitura de Cotia. Na última terça-feira (28), mais de 10 empresários se reuniram com o Secretário de Mobilidade e Transportes, Joaquim Brechó, e o secretário de Indústria e Comércio, Fernando Jão, para apresentarem as demandas.

Segundo informações do portal local “Viva Cotia”, foi preparado um formulário para que os comerciantes insiram dados sobre os impactos causados devido à queda no movimento por conta das alterações. Os dados devem ser avaliados pelo comitê da administração municipal e levados em conta nos estudos para a resolução do problema de mobilidade na região.