“O governo paulista precisa colocar um fim ao caos das linhas 8 e 9 de trem”, declara Emidio

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) enviou um requerimento ao secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Marco Antônio Assalve, cobrando medidas para solucionar os problemas que as linhas de trens 8-Diamante e 9-Esmeralda, que passam por Osasco e região, têm apresentado com frequência.

O documento foi entregue ontem. “Enviei requerimento ao secretário estadual dos Transportes Metropolitanos questionando quais medidas estão sendo tomadas para solucionar esses problemas absurdamente recorrentes”, escreveu o deputado, no Twitter. “O Governo de São Paulo precisa colocar um fim ao caos das linhas 8 e 9 de trem, concedidas à ViaMobilidade”, completou.

No documento enviado ao secretário, Emidio defende que o governo estadual precisa garantir a segurança e o bem-estar dos usuários do transporte público. “É necessário que o senhor secretário estadual dos Transportes Metropolitanos preste esclarecimentos sobre as medidas adotadas para solucionar esses problemas absurdamente recorrentes”, conclui o parlamentar.

Hoje, um trem da linha 8 descarrilou próximo à estação Palmeiras Barra-Funda, o que interrompeu por algumas horas a operação de trens desta estação até Júlio-Prestes. De acordo com a ViaMobilidade, não houve feridos e a situação foi normalizada por volta das 13h.

Essa não é a primeira vez que acontecem problemas nas linhas operadas pela ViaMobilidade nesta semana. Nesta quarta-feira (29), um problema elétrico interrompeu a circulação de trens da linha 9-Esmeralda por duas horas, entre as estações de Osasco e de Presidente Altino.