Restaurante Cabaña Osasco realiza tradicional Noite de Tango e Jazz nesta sexta (31)

O restaurante argentino Cabaña Osasco, que fica na praça Duque de Caxias, 74, Centro, realiza nesta sexta-feira (31) mais uma edição de sua tradicional Noite de Tango e Jazz, a partir das 19h.

publicidade

No cardápio, o restaurante tem diversos cortes de carne no estilo argentino, new york steak e assado de tira. Também é possível encontrar combos com entrada, grelhado, acompanhamentos e sobremesas com valores a partir de R$ 69,90.

O Cabaña aceita tickets refeição Alelo, Sodexo, Bem Visa Valer, VR, Verocard, além de dinheiro e todas as bandeiras de cartões de débito e crédito.

publicidade

Enquanto os clientes apreciam as saborosas especialidades da casa, o casal de bailarinos Tatiane Abbiati e Marcelo Artero deslizam pelo salão.

O ambiente rústico e charmoso completa a experiência. Além disso, o Cabaña Osasco dispõe de acesso para pessoas com deficiência e estacionamento gratuito.

publicidade

SERVIÇO

Noite de Tango e Jazz no Cabaña Osasco

Quando: Sexta-feira, 31/03, a partir das 9

Endereço: praça Duque de Caxias, 74, Centro de Osasco

Reservas via WhatsApp: (11) 91277-3176