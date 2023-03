Trem da Linha 8-Diamante, que passa por Osasco e região, descarrila

Um trem da Linha 8-Diamante, que atende Osasco, Barueri e região, descarrilou, na manhã desta quinta-feira (30), entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras Barra Funda. Não houve feridos, segundo a ViaMobilidade, responsável pela operação da linha.

A companhia informou que uma falha no equipamento chamado Assistente de Mudança de Via (AMV) foi a causa do descarrilamento, que aconteceu por volta das 7h. O trem foi evacuado com o auxílio dos funcionários da companhia, na região da Barra Funda.

O ocorrido causou a interrupção da operação entre as estações Barra Funda e Júlio Prestes. Passageiros que utilizam esse trecho devem utilizar a Linha 7-Rubi. A circulação de trens da Linha 8 ocorre apenas entre as estações Itapevi e Barra Funda.

