ADC Osasco vence o BluVôlei e é campeão da Superliga B

As meninas da Associação Desportiva Classista Bradesco (ADC Osasco) venceram ontem (29) o time do Blumenau, o BluVôlei, por 3 sets a 1 e sagraram-se campeãs da Superliga B de Vôlei Feminino. A final foi disputada no Ginásio José Liberatti.

publicidade

A equipe venceu os 12 jogos que disputou e sai campeã de forma invicta.

O prefeito Rogério Lins estava no ginásio e entregou às medalhas às campeãs. “Parabéns meninas ADC Bradesco Osasco, campeãs da Superliga B! Projeto que atende em nossa cidade milhares de meninas”, ressaltou o prefeito.

publicidade

Com a vitória, elas ganham o direito de assunmir uma vaga na Superliga principal na próxima temporada, porém, a diretoria do Bradesco Esportes ainda não decidiu se eles vão participar na primeira divisão do esporte ou continuar apenas nas categorias de base.

O time do Osasco, que já foi BCN e Finasa, não ganhava um título há 14 anos.