Rogério Lins visita professora Rita, osasquense que sobreviveu a ataque em escola na Vila Sônia

O prefeito Rogério Lins (Podemos) visitou ontem (29) a professora Rita de Cássia Reis, de 67 anos, moradora de Osasco e sobrevivente do ataque a facadas na escola estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo.

publicidade

“Colocamos à disposição dela, tudo o que for necessário para sua plena recuperação”, disse o prefeito osasquense ao publicar uma foto ao lado da educadora, ao som da música “Sobrevivi”. “Deus te abençoe professora, tenho certeza que tem muita gente orando e torcendo por você”, completou Lins.

A moradora de Osasco é professora de História, leciona há 12 anos e está na Thomazia Montoro há quatro anos. Ela foi uma das vítimas do aluno de 13 anos que invadiu a escola com uma faca. Rita levou 30 pontos e teve alta hospitalar ainda na segunda-feira (27).

publicidade

A professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, não resistiu e morreu horas depois no hospital. Além de Rita de Cássia, outras duas colegas ficaram feridas: Ana Célia da Rosa e Jane Gasparini.

Rita compareceu ao velório do corpo de Elisabeth, na terça-feira. Ao G1, ela contou que ouviu um barulho no corredor da escola, abriu a porta da sala e se deparou com muitos alunos correndo. “Minha ideia era tentar pará-los. Falar para pararem de correr, ‘vocês vão se machucar’. Não sabia o que estava acontecendo, aí ele veio para cima de mim”, lembrou.

publicidade

Rita foi atingida no braço. Ela diz que a dor física é a menor de suas preocupações. “A gente espera recuperar a nossa saúde mental: dos alunos, dos professores, da direção e de todos envolvidos. A gente espera cuidar da nossa saúde mental, inclusive desse rapaz, porque ele está doente”, completou.