Osasco sedia evento estadual sobre políticas públicas para mulheres

O Cioeste – Consórcio Intermunicipal Oeste, realizou na quarta-feira (29) no Teatro Municipal de Osasco, o Encontro Estadual da Câmara Técnica de Gênero da entidade.

Sob coordenação da assistente social Luciana Ribeiro, o tema do encontro foi: “Políticas públicas para mulheres, um resgate e perspectiva do cenário nacional, estadual e regional” e contou com 3 painéis temáticos, mediados pela jornalista do portal UOL Camila Brandalise, especialista em gênero, que escreve sobre mulheres desde 2014, cobrindo política, violência e direitos.

O encontro contou com a presença da secretária Estadual de Políticas para a Mulher, Sonaira Fernandes; da diretora de Proteção de Direitos do Ministério das Mulheres, Aline Yamamoto; da secretária Executiva de Políticas para Mulheres e Promoção da Diversidade de Osasco, Débora Lapas; da vice-prefeita de Osasco Ana Maria Rossi; da secretaria Executiva do CONISUD, Brígida Sacramento; da vice-prefeita de Cotia Angela Maluf; da assistente social Letícia Martins da prefeitura de Itapevi; e de Carlos Abrão, diretor de Projetos e Programas do CIOESTE, além de outras representantes das cidades que compõem o Consórcio.

As participantes debateram a questão do aumento da violência contra a mulher, a criança, pretos e pretas, entre outros, além de destacarem as políticas públicas e conquistas que foram implementadas nas 3 esferas de Poder, entre elas, pelo Cioeste, a implantação da Casa Abrigo.

“Temos que ocupar espaços onde ninguém chega. Falar pelos pretos e pretas, pelos gays, pelos brancos e amarelos. Falar por todos para construir um território mais justo”, destacou Angela Maluf.

Aline Yamamoto falou sobre as ações anunciadas pelo governo federal no início de março, que representam R$ 956 milhões do orçamento de 2023, para enfrentamento à violência contra as mulheres. Foi proposto pelo governo federal um pacto com a sociedade para enfrentamento em conjunto contra a misoginia.