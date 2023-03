Aluna da Etec Osasco é aprovada para iniciação científica no Instituto Sciety Lab

A aluna Ana Carolina da Silva Tavares, que está no segundo ano do Ensino Médio integrado ao técnico de Administração da Escola Técnica Estadual Professor André Bogasian (Etec), em Osasco, acaba de ter um projeto de iniciação científica aprovado junto ao Instituto Sciety Lab e ao Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A estudante conheceu o projeto após participar do programa Astrominas, da Universidade de São Paulo (USP), que foi divulgado na Etec. “Após isso, decidi procurar outra oportunidade na área de astronomia e por coincidência encontrei o programa Sciety Lab no Instagram”, explica Ana Carolina. O Instituto Sciety Lab tem como objetivo transformar e democratizar as oportunidades científicas e tecnológicas para jovens do ensino básico e graduação de todo o Brasil.

A pesquisa do grupo de Ana foi elaborada durante a participação no ‘Mulheres e Meninas nas Galáxias’, programa do Instituto Sciety Lab no qual, durante um mês, as participantes selecionadas aprofundam seus conhecimentos em Astrofísica Extragaláctica. O estudo faz uma análise fotométrica das galáxias de alto redshift (z>3) como critério de determinação da acurácia de modelos cosmológicos.

O projeto foi apresentado para uma banca avaliadora composta por pesquisadores e cientistas de universidades como o Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), Universidade da Flórida (UF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Estadual Paulista (Unesp) e ficou em primeiro lugar.

O grupo conta com a orientação de Marcelo Byrros, que é professor e representante do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Alessandra Marques Ferreira dos Santos, professora de Física da Etec, e a coorientação de Amanda Lopes, pesquisadora do Instituto de Astrofísica de La Plata, na Argentina.

O grupo está na fase de estudos e análise. “Estamos estudando programação para podermos trabalhar com dados, criação de programas computacionais e tratamento de dados observacionais para aplicação na iniciação”, conta Ana Carolina.