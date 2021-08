Cid Moreia nega ser maltratado pela esposa e desabafa: “Fico até constrangido”

Cid Moreira negou as acusações feitas pelos filhos e confirmadas pelo ex-caseiro de que tem sido maltratado pela esposa Fátima Sampaio. Nesta terça-feira (3), o jornalista disse estar “constrangido” com a exposição do caso e as acusações à sua mulher.

“Isso que está acontecendo é uma coisa que me deixa até inibido porque sempre fui uma pessoa que gosto de ter domínio. Tudo que acontece na minha casa eu preciso saber e aprovar. E isso que estão falando da Fátima é uma infâmia. Uma coisa terrível”, desabafou Cid Moreira, em vídeo enviado ao “A Tarde É Sua”, da Rede TV!.

O jornalista afirmou que a mulher é “um presente de Deus” e que no final do ano completa 21 anos de casamento. “Estou muito satisfeito. Não estou sendo maltratado como estão dizendo”, declarou.

O comunicador veio a público defender a mulher após os filhos Rodrigo Radenzev Simões Moreira e Roger Felipe Naumtchyk Moreira afirmam que ele vive em cárcere privado e dopado sob o domínio de Fátima, que teria se apropriado de bens dele. Ela também nega as acusações.

“Ficava igual um bicho preso na jaula”, diz ex-funcionário de Cid Moreira

Os filhos acionaram a Justiça pedindo a interdição do pai e o fim do controle da esposa sobre os bens dele. Para isso, também apresentaram testemunhas dos supostos maus-tratos sofridos por Cid Moreira, como o ex-caseiro, que trabalhou com o casal de de 1991 a 2017.

No depoimento que foi entregue à Justiça pelos filhos do comunicador, e que o portal “Notícias da TV” teve acesso, o ex-funcionário disse que Cid era deixado sozinho e sem suporte. “O coitado ficava igual um bicho preso na jaula, porque ali [na casa] tem que botar aquelas grades. Senão, entra bicho toda hora dentro de casa. (…) Ela sumia, só chegava à noite. Dizia que ia ao salão, que estava fazendo esse negócio de ginástica que ela faz”.

Os filhos de Cid Moreira também acusam a madrasta de agredir o pai. No depoimento, o ex-funcionário relembrou uma vez em que o patrão apareceu com um olho roxo sem explicações.

