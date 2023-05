Cidadania Itinerante oferece serviços gratuitos para a população de Carapicuíba

O Projeto Cidadania Itinerante, promovido pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado (SJC), estará em Carapicuíba nos dias 25, 26 e 27 de maio.

publicidade

A ação será realizada em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba no Calçadão do Centro, das 9h às 16 horas.

Serão oferecidos à população diversos serviços gratuitos:

publicidade

Vagas de emprego;

INSS Digital;

Agendamento e atualização do Cadastro Único;

Agendamento de poda;

Cartão de estacionamento para idoso;

Vacinação (covid e gripe);

Emissão do cartão do SUS;

Teste de covid;

Aferição de pressão e glicemia.

Solicitação de 2ª via: Certidão de Nascimento, Casamento e óbito;

Emissão de 2ª via de CPF;

Emissão de 2ª via de contas de consumo: água e luz;

Emissão de Carteira de Trabalho Digital;

Atestado de antecedentes criminais;

Solicitação do Seguro-Desemprego;

Elaboração de currículo;

Consulta Serasa.