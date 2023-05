Confira como obter 40% de desconto em multas de trânsito

A partir desta segunda-feira (22), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) possibilita aos motoristas o pagamento de multas de trânsito com 40% de desconto. O benefício é concedido por meio da recente adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

Para ter direito à redução de 40% no valor da multa, o motorista deve abrir mão do pedido de recurso contra a infração cometida na rodovia estadual. Também é preciso baixar no celular o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito para obter o desconto ou ainda fazer a solicitação pelo portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito.

O governo do estado de São Paulo destaca, no entanto, que o SNE não liberou desconto para embarcador e transportador de cargas.

Segundo o governo paulista, foi feito um investimento de R$ 9 milhões para adequação do sistema de Gestão de Multas do DER com o intuito de facilitar o acesso dos usuários ao benefício.