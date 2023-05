Homem é esfaqueado durante briga em Carapicuíba

Um homem foi preso por tentativa de homicídio após esfaquear outro rapaz durante uma discussão, em Carapicuíba, na sexta-feira (19). A vítima foi socorrida e levada ao PS da Vila Dirce, mas precisou ser transferida ao Hospital Geral de Carapicuíba, onde foi submetida a uma cirurgia.

Policiais Militares foram acionados via COPOM para atender à ocorrência de agressão por arma branca. No endereço, as equipes foram informadas de que a vítima havia sido socorrida por vizinhos e levada ao PS da Vila Dirce.

Aos policiais, a mulher da vítima informou que o marido havia se desentendido com o agressor. O homem foi esfaqueado no lado direito do abdômen, encontrando-se em estado de saúde grave.

Os policiais se dirigiram ao 1º DP de Carapicuíba para relatar o caso ao delegado de plantão que dirigiu-se junto com a PM até o endereço do agressor, que foi detido e recolhido à cadeia pública de Carapicuíba. Ele responderá por tentativa de homicídio e permanece à disposição da Justiça.