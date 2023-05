Barueri abre vagas para cursos gratuitos de cuidador, auxiliar de logística e mais 12

Começam na quinta-feira (25) as inscrições para a nova fase do programa Meu Futuro de Barueri, que oferece cursos profissionalizantes gratuitos aos munícipes. Desta vez, serão abertas 1.100 vagas distribuídas em 14 cursos com carga horária que varia entre 40h e 120h.

Os cursos disponíveis nesta edição são de: assistente de departamento pessoal, assistente de recursos humanos, auxiliar de logística, gestão de qualidade, assistente administrativo, técnicas de segurança do trabalho, liderança coaching, marketing digital, portaria e recepção, técnicas de oratória, cuidador, eletricista instalador residencial, informática essencial e instalador de drywall.

Os cursos serão ministrados no período de 12 de junho até 14 de agosto pelo novo sistema híbrido (aulas on-line e presenciais). Os alunos terão aulas gravadas, podcasts e filmes; participarão de palestras e workshops com personalidades do mercado, e de inovadoras feiras de negócios.

As vagas são destinadas aos primeiros candidatos inscritos desde que sejam: moradores de Barueri, tenham 16 anos ou mais e ensino fundamental ou médio completo, além de estar com o Cadastro Cidadão atualizado. Para o curso de Portaria e Recepção, os candidatos precisam ter idade acima de 18 anos.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 25 e 29 de maio aqui. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4163-1340 ou pelo WhatsApp (11) 94272-7589.