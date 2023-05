CCR ViaOeste oferece vistoria gratuita para caminhões na Castello nesta terça (23)

A CCR ViaOeste realiza nesta terça-feira (23) um check-up gratuito para caminhões, na altura do km 57 da Rodovia Castello Branco, em São Roque, sentido capital. A ação faz parte da programação de atividades do Movimento Maio Amarelo, que reforça a segurança no trânsito.

Todos os motoristas poderão fazer avaliação gratuita dos principais itens de segurança do seu caminhão, como: pneus, rodas, iluminação, sinalização, freios, direção, emissões, eixos, suspensão, altura e ruído. Todos os serviços são gratuitos e não precisam ser agendados.

SERVIÇO

Check-list gratuito para caminhões

Data: 23 de maio

Horário: 09h às 16h

Local: Área de Descanso do Caminhoneiro – km 57 da Rodovia Castello Branco, sentido capital – São Roque