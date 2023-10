Circo Khronos fica no Shopping Tamboré até dia 29

O Circo Khronos está montado no estacionamento do Shopping Tamboré (Avenida Piracema, 669, Tamboré, Barueri) até dia 29 de outubro com a Tour 2023, que promete atrações inéditas, artistas premiados, mágico de Las Vegas, Globo da Morte, Transformers, Dinossauros T-Rex e o gigante gorila King Kong com 11 metros de altura, entre outras atrações.

Os horários das sessões do circo são:

Terça a sexta-feira às 20h;

Sábado, domingo e feriado às 16h, 18h e 20h.

Os ingressos estão à venda no site Sympla. O Khronos anunciou em seu Instagram que setor prata está com promoção de meia entrada para todos nesta semana.

