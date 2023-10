JDE, empresa de café e chá, abre programa de estágio com vagas em Barueri

A Jacobs Dowe Egberts (JDE), que tem marcas conhecidas de café como L’OR, Pilão, Café do Ponto, Caboclo, Café Pele, Moka, entre outros, está com inscrição abertas para seu programa de estágio com vagas em Barueri.

Para se candidatar, é presico ter vínculo ativo com uma instituição de ensino ao nível de: bacharelado, tecnólogo, licenciatura ou ensino técnico, com início em 2024 ou estar no segundo ou terceiro ano da faculdade, de acordo com descritivos das vagas.

Algumas vagas precisam de conhecimento em inglês – mas não são todas.

O estágio terá formato híbrido, ou seja, 3 dias presenciais e 2 de home office.

A empresa oferece programa de benefícios flexíveis que pode ser personalizado de acordo com a preferência do contratado. Entre os benefícios, estão:

Bolsa estágio no valor de R$ 1750,00 para vagas de nível superior e R$ 1120,00 para vagas de nível técnico;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Seguro de vida;

Vale Refeição (R$ 40,00/dia);

Transporte Fretado ou reembolso de pedágio;

Cesta de Natal;

Gympass;

Desconto de Produtos – Grêmio JDE.

As inscrições podem ser feitas até dia 22 de novembro pelo site oportunidades.eureca.me/oportunidade/jde2024.