Sexta-feira (27) tem processo seletivo para 65 vagas em loja em Carapicuíba

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) Carapicuíba realiza nesta sexta-feira (27), às 9h, processo seletivo para 65 vagas em diversas funções, para trabalhar na Vila Dirce.

As vagas disponíveis são: Assistente de Loja (com experiência), Consultor de Cartão de Crédito (sem experiência), Estoquista (sem experiência), Fiscal de loja (sem experiência), Líder de departamento (com experiência) e Promotor de Vendas (sem experiência).

Os salários oferecidos vão de R$ 1.809,00 a R$ 2.385,00, além de benefícios.

Os requisitos mínimos para concorrer são: ser maior de 18 anos, ter ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado, turnos manhã e tarde.

Os interessados devem comparecer ao PAT (Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce, dentro do Ganha Tempo) no dia e hora mencionados com os documentos pessoais e currículo atualizado.

