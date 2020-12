Cliente surta em loja do McDonald’s e vídeo viraliza: “Toda hora acaba o catchup nessa merd*”

Viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra um cliente discutindo com funcionários de uma unidade do McDonald’s após ter comprado lanches e não receber catchup. O caso aconteceu no sábado (26), em Ribeirão Preto, no interior paulista.

“Toda vez eu sou tapeado aqui, sempre acaba o catchup. Está pensando o quê? Toda hora acaba o catchup nessa merd* aqui”, reclama o cliente, que aparece enfurecido nas imagens registradas por outros funcionários do estabelecimento.

Enquanto os atendentes ficam no balcão, o homem grita e pede o dinheiro de volta. Ele chegou a sair da loja com o pacote da compra nas mãos, mas retorna ao estabelecimento e joga os lanches no chão. Um dos sanduíches atingiu um atendente.

As imagens mostram ainda que a confusão continuou do lado de fora, já no estacionamento da loja. Em entrevista ao G1, o cliente afirmou que se sentiu desrespeitado e que havia sido mal atendido na unidade.

“Eu falei que já que não tinha o catchup, que eu queria que devolvesse o dinheiro. Aí o gerente falou pra mim que ele não era obrigado a fornecer catchup. Eu falei ‘como não? Qualquer lanchonete de esquina te dá catchup, maionese, tudo, e vocês que são uma potência não querem me dar catchup’?”, contou.

O rapaz disse que tem o hábito de comprar lanches nessa loja para a filha e que é comum não receber catchup junto aos seus pedidos. Ele se diz arrependido pela atitude, que repercutiu nas redes sociais. “Eu tive um problema lá e surtei. Fiquei com raiva porque eles tinham catchup e não quiseram me dar. Eu surtei, fiquei nervoso e agora não sei como voltar atrás mais”.

Em nota, o McDonad’s informou que “tomou as medidas necessárias para preservar a integridade de seus funcionários” e que não tolera qualquer tipo de violência em seus restaurantes.