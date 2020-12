Lexa se forma em marketing e comemora: “A educação é o caminho”

A cantora Lexa usou as redes sociais, na tarde desta segunda-feira (28), para compartilhar com seus fãs e seguidores que se formou na faculdade de marketing. A esposa do funkeiro osasquense Mc Guimê exibiu orgulhosa uma série de fotos: “Funkeira formada? Temos”.

publicidade

“Eu consegui. Feliz demais por realizar mais um sonho, mesmo gerindo carreira, vida pessoal, milhões de coisas e reuniões. Eu posso, eu quero e eu consigo. Que eu possa influenciar da melhor forma diversos jovens, crianças, homens e mulheres. A educação é o caminho. Obrigada minha família por tudo”, escreveu a cantora.

Nos stories, a funkeira relembrou das vezes em que ia à faculdade realizar as provas. Ela contou que os estudantes quase não a reconheciam e chegavam a duvidar que ela era a cantora. “Eu ia toda jogada, usava pijama na parte de cima [da roupa], óculos, o cabelo todo cagad*”, brincou.

publicidade

Lexa contou ainda que sempre teve o desejo de se formar na faculdade. “Lembro que eu sempre estudava em meio aos meus shows, nas viagens. Em vez de dormir, eu estudava e hoje, consegui. Não desistam, gente. Não desistam. Estudo nunca é demais”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

publicidade

Concluir o curso de marketing foi uma de suas conquistas neste fim de ano. No início de dezembro, a cantora posou, em sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, com o seu “presente de Natal”: um Porsche Cayenne avaliado em R$ 450 mil.