Presente de Natal: Lexa exibe Porsche Cayenne de R$ 450 mil em sua mansão em Alphaville

A cantora Lexa não escondeu a euforia ao ver o “presente de Natal”, que ela mesma comprou, estacionado na garagem de sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. Nesta quinta-feira (3), ela pousou o lado de seu tão sonhado Porshe Cayenne, avaliado em R$ 450 mil.

A esposa do funkeiro osasquense Mc Guimê agradeceu ao marido, responsável por negociar a entrega antecipada do carro de luxo com a concessionária de Osasco. “Meu presente de Natal que eu mesma me dei. Obrigada minha família, minha equipe, meu marido e amigos. Eu trabalho tanto, eu mereço! Sempre quis esse carro. Meu suor, minha conquista e minha benção”, escreveu a funkeira.

Aos 25 anos, Lexa usou os stories para esclarecer os motivos de ter demorado para comprar o carro dos seus sonhos. “Eu vi uma galera falando ‘nossa, mas como andava antes? Não tinha como ter um carro?’. Não é isso, eu demorei muito tempo para tirar a minha carteira. Na verdade, sempre trabalhei tanto, que nunca nem tive tempo para tirar. Agora eu posso”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

A cantora compartilhou também com os fãs a emoção de sua mãe, ao ver a nova aquisição da filha. O carro luxuoso adquirido por Lexa trata-se de um modelo 2018/2019 blindado, com banco de couro caramelo.

