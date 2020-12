Inversão de acesso na Castello Branco em Barueri é concluída e será liberada neste sábado (5)

Será liberada a partir da manhã deste sábado (5) a alça de acesso entre a pista expressa e a via marginal, no km 22 da rodovia Castello Branco, sentido capital, em Barueri. A previsão é que a liberação aconteça a partir das 10 horas, após a realização de serviços finais de sinalização.

A remodelação foi executada pela CCR ViaOeste e atende uma solicitação da Prefeitura de Barueri junto à Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

De acordo com o gestor de engenharia da concessionária, Pedro Veloso, a obra consistiu na inversão de movimentos da alça e no sentido do fluxo, permitindo o acesso da pista expressa para a marginal.

O pedido da Prefeitura de Barueri à Artesp se baseou na necessidade de oferecer nova opção de acesso ao Rodoanel Oeste para quem utiliza o viaduto da Avenida Tucunaré para a Castello Branco. Os trabalhos foram iniciados pela concessionária em setembro e foram concluídos antes do prazo firmado junto à Artesp, que é de 180 dias.