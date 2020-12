Empresário nega ter omitido R$ 4,8 bilhões em divórcio com moradora de Alphaville

Em nota enviada por meio de sua assessoria, o empresário do ramo de logística Luciano Luft nega ter omitido bens que somam R$ 4,8 bilhões para não reparti-los no divórcio com Janaína Rocha, que entrou na Justiça após ter ficado com um imóvel avaliado em R$ 5 milhões em Alphaville, Barueri, na separação, como revelou matéria do Uol.

Luciano Luft, de 49 anos, e Janaína Rocha, 47, se separaram em 2009. A ex-mulher acusa o empresário de tê-la enganado ao pedir uma alteração no regime de partilha de bens, de ter fraudado declarações do Imposto de Renda, e de colocar bens no nome de outras pessoas para omitir patrimônio e não ter de dividir no divórcio.

Confira a íntegra da nota enviada pela assessoria do empresário Luciano Luft sobre as acusações da ex-mulher dele, Janaína Rocha:

“São completamente fantasiosas e infundadas as ilações do advogado Anderson Albuquerque e da Sra. Janaína Rocha contra o empresário Luciano Luft.

Distorcendo os fatos e afirmando que seriam de Luciano bens e direitos de terceiros, o advogado e sua cliente faltam com a verdade e expõem de forma lamentável a intimidade da família, o que Luciano sempre buscou preservar.

Aliás, durante os 13 anos em que foram casados e depois, durante a separação, Luciano Luft sempre manteve uma relação respeitosa e cordial com a ex-mulher. É motivo de grande espanto esse tipo de acusação, com informações descabidas e falsas e, vale ressaltar, a respeito de um processo que corre em segredo de Justiça de modo a garantir proteção para todos os envolvidos.

A atuação de Janaína e seu advogado já ensejou, inclusive, a adoção das medidas criminais junto às autoridades competentes.

Convém ressaltar que Luciano Luft é sócio minoritário do grupo, cujas empresas são auditadas regularmente pelas mais renomadas auditorias contábeis do mercado e que gozam de grande credibilidade internacional. Além disso, o grupo presta contas anualmente aos órgãos governamentais e atua dentro de rígidos princípios de governança e compliance. As empresas nada têm a ver com eventuais litígios entre um de seus sócios e sua ex-esposa”.