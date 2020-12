Madero investe R$ 40 milhões em complexo gastronômico na Castello

No dia 13 de dezembro, será inaugurada a primeira Ecoparada Madero, um complexo gastronômico na Rodovia Castello Branco, no Km 44, próximo à cidade de Araçariguama.

É a estreia do Grupo Madero, que celebra 15 anos e é comandado pelo empresário e chef Junior Durski , no segmento de complexos gastronômicos em estradas, com um espaço de 5 mil m². Foram investidos R$ 40 milhões no projeto, segundo a empresa.

A Ecoparada Madero será o maior conglomerado de restaurantes da Rodovia Castello Branco, que liga a capital de São Paulo ao interior do estado e por onde circulam cerca de 215 mil veículos por dia.

O complexo gastronômico oferecerá todas as delícias do chef Junior Durski em seus restaurantes, além de novas operações assinadas por ele, com opções saudáveis e saborosas para todas as preferências.

O Madero Burger encabeça os restaurantes com os clássicos aperitivos, os premiados burgers grelhados em fogo forte, além dos burgers vegetarianos, veganos e kids, sandwiches tradicionais e fit, sobremesas e bebidas.

O Madero Chicken é novidade e trará o frango frito no balde, que promete ser uma das sensações, com diversas outras opções em pratos, sandwiches, saladas e porções.

Já o Madero Grill & Salad dedica o cardápio a cortes de carnes cuidadosamente selecionados, saladas, burgers, massas, pratos vegetarianos, veganos e sobremesas especiais.

No novo Madero Café, os visitantes poderão planejar aquela parada gostosa, para degustar cafés especiais e bebidas, além de salgados, sandwiches, saladas e doces.

Também os fãs do Jeronimo Burger poderão encontrar suas opções preferidas para o café da manhã, salgados, sandwiches e bebidas, além de cheeseburgers (conhecidos pelo pão brioche quentinho, casquinha crocante por fora e suculência da carne por dentro), saladas, porções e doces. O Jeronimo Ice convida a uma variedade de sorvetes, casquinhas, sundaes e milk-shakes com sabores para toda a família.

Mais uma novidade muito aguardada é o Empório Madero, que oferecerá “comfort food”, trazendo as lembranças da tradicional e deliciosa “comida de vó”, como galinha caipira na panela de ferro, rabada, empadão de camarão e de frango, vaca atolada, lasanha, doce de abóbora orgânica, figo em caldas, além de guloseimas de padaria, bolachas e doces artesanais. O espaço também trará itens de conveniência e de churrasco.

Mais de 300 empregos foram gerados para a instalação do complexo gastronômico, com contratação de profissionais de diversas partes do Brasil. Todos receberam capacitação e treinamento, se unindo ao time do Grupo Madero, hoje com mais de 7 mil colaboradores, que vestem a camisa, diariamente, para manter a excelência da marca.

“A Ecoparada Madero é o grande projeto da minha vida, de todo time e do Grupo Madero. Acredito que será um divisor de águas para rodovias, não do Brasil, mas do mundo. O projeto é inovador, vamos mudar o conceito de uma simples parada no posto de gasolina para se alimentar. O empreendimento foi pensado nos mínimos detalhes, para encantar o público e vai muito além de um complexo gastronômico! É um convite para embarcar numa experiência ímpar com todos os sabores do grupo, muito conforto para a família, lazer e entretenimento com modernidade e sustentabilidade”, comemora Junior Durski.

DNA sustentável

O empreendimento representa um sonho alcançado do chef Junior Durski de levar às estradas todos os sabores, inovações e “Experiências Madero”, com DNA sustentável.

O empreendimento terá uma composteira, onde todo o lixo orgânico coletado será utilizado como adubo para os canteiros dos restaurantes do Grupo Madero. Também será feita a captação e utilização de água da chuva para reuso nos banheiros, e irrigação de mais de 4.000 mudas ornamentais e de 320 m² de telhado verde.

Outra medida será a captação de energia solar, por meio de placas fotovoltaicas, que produzem energia limpa e alimentam todo o sistema de iluminação e controles, além do ponto de carregamento de carros elétricos no estacionamento.

O projeto arquitetônico é de Kethlen Ribas Durski, onde os visitantes poderão desfrutar de ambientes com muito conforto, modernidade e sofisticação, além do acesso a diversos serviços e conveniência. Um Posto de Combustível fornecerá abastecimento e serviços de segurança para os viajantes, além de pontos de recarregamento para bateria de carros elétricos.

Haverá um Bicicletário para os ciclistas e disponibilidade de aluguel de bicicletas, para passeios no trajeto em meio à natureza. A Conectividade também será destaque, com Wi-Fi gratuito, tomadas nas mesas de refeição e a praticidade de caixas eletrônicos 24h. A garotada terá distração de sobra, com um moderno Espaço Kids projetado com brinquedos e muito entretenimento para crianças acompanhadas e para o conforto das mães, o Banheiro Família foi planejado com trocadores e poltronas para amamentação. Animais de estimação também foram lembrados, com o Espaço Pet, que oferece estrutura própria para segurança e comodidade deles.