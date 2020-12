Novo ecoponto da Enel oferece descontos na conta de luz em Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com a Enel Distribuição e o Assaí Atacadista, acaba de inaugurar um novo ecoponto. Agora, os moradores da cidade e região podem entregar resíduos recicláveis no estacionamento do atacadista, na avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, 1.455, Vila Municipal.

O ecoponto faz parte do programa Ecoenel, que oferece desconto na conta de energia dos consumidores em troca de materiais recicláveis, como papel, plástico, metal e vidro. Para ter acesso ao benefício, o cliente da Enel deve levar uma conta de luz recente junto ao material para descarte até o ponto de coleta.

Para agilizar o processo da entrega e pesagem dos resíduos, os materiais devem ser separados e limpos com antecedência. Papéis e plásticos, por exemplo, não podem estar sujos ou molhados. As latas de alumínio devem estar sem areia, pedra ou materiais que comprometam a pesagem.

“Essa ação é significativa e vem somar às atividades de coleta seletiva que já acontecem aqui em Carapicuíba. E num local movimentado como o Assaí, é garantia de grandes volumes de resíduo coletados, material que será reciclado ao invés de enviado a um aterro”, afirma o prefeito Marcos Neves (PSDB).

O novo ecoponto de Carapicuíba segue os protocolos de higiene e segurança contra a covid-19, como o uso de máscara, luvas e álcool em gel pelos colaboradores, além de manter o distanciamento social. O horário de funcionamento do ecoponto é de terça-feira a sábado, das 10h às 13h e das 14h às 17h.

Programa Ecoenel

A iniciativa oferece bônus na conta de luz em troca de materiais recicláveis (papel, plástico, metal e vidro) e é reconhecida pelo Ministério do Meio Ambiente como uma prática de referência para enfrentar os desafios da implantação da Política Nacional de Resíduos. Para aderir ao programa, basta apresentar a conta de energia em um dos pontos de coleta e receber o cartão Ecoenel.

Após o cadastro, o cliente poderá levar os resíduos, já separados por tipo, até o ponto de sua preferência. Lá, eles serão pesados e o valor do bônus creditado automaticamente na conta de energia. Cada resíduo tem seu valor em quilo, unidade ou litro e, caso o valor da bonificação seja superior ao total da conta, o excedente é creditado automaticamente na fatura seguinte.

Serviço

Ponto de coleta de resíduos Ecoenel – Assaí Carapicuíba //

Endereço: Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, 1.455, Vila Municipal

Horário de funcionamento: de terça-feira a sábado, das 10h às 13h e das 14h às 17h

