Horóscopo do Dia (02/12) | Previsões para todos os signos hoje, quarta-feira

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (02/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Quando você realmente tem um desejo e uma meta em seu coração, sabe que fará todo o possível e o impossível para alcançar sua ambição, a pessoa que está em seus pensamentos…

Dinheiro & Trabalho: Você vai mudar algumas coisas na maneira como trabalha, saberá como aproveitar ao máximo os recursos e o tempo de que dispõe. No caso de trabalhar em equipe, alguns podem sentir que você os está desrespeitando ou…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O amor que sente por alguém do seu meio pode acabar se tornando uma realidade muito melhor do que você esperava. É aquele sentimento profundo que o irá envolver e vai acabar…

Dinheiro & Trabalho: No nível profissional, as estrelas o energizam para que mude sua forma de agir. Seu instinto criativo estará muito forte e é por isso que valerá a pena fazer uso dele. Você também deve saber que algumas mudanças são…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Não pense negativo sobre essa pessoa, ela também gostou de você só que não o demonstra ainda. Se quiser ter realmente algo sério com ela é o momento de investir e se aproximar…

Dinheiro & Trabalho: Profissional e financeiramente, as coisas estão indo muito bem. Está se recuperando aos poucos o que lhe dá muita tranquilidade. Por outro lado, ainda é um bom momento para aumentar seu conhecimento sobre…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Nos assuntos do coração não fique impaciente, a pessoa que conheceu vai entrar em contato. Você verá que, se amadurecer um pouco e der tudo de sua parte, poderá obter o relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: Na esfera profissional e econômica, terá possibilidades interessantes de mudança para melhorar sua vida. É provável que lhe seja oferecida uma promoção graças também ao bom relacionamento que mantém com os seus…

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O seu campo sentimental vai melhorar muito. O amor verdadeiro vai aparecer durante estes dias, você deve ter paciência. Com essa pessoa o relacionamento amoroso vai adquirir uma…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, você está pronto para aprender alguns truques com algumas pessoas experientes. Para isso deve manter os olhos abertos e os ouvidos preparados. Depois de ter o conhecimento esperado, é melhor…

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A partir de este dia vai entrar em uma fase completamente diferente no campo sentimental. Você pode conhecer alguém novo. Essa nova pessoa pode muito bem fazer com que…

Dinheiro & Trabalho: As estrelas apontam positivamente para a sua área profissional e, principalmente, você estará altamente motivado com suas últimas responsabilidades. Gosta de mudanças, de evoluir, não ficar sempre no mesmo lugar. À…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Com essa pessoa especial e que você deseja ter como parceiro, parece que estão seguindo dois caminhos paralelos, mas com sua força de vontade e esforço fará com que convirjam…

Dinheiro & Trabalho: As estrelas proporcionam-lhe um banho de boa sorte em todos os assuntos profissionais deste dia. Em todas as tarefas que tiver que realizar usará a sua inteligência sendo rápido na finalização de cada uma delas…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Vênus fará com que você se preocupe mais do que o normal com essa pessoa especial e que ama em segredo, dando-lhe mais atenção. Aproveite para se aproximar mais com sutileza e…

Dinheiro & Trabalho: As energias são imbatíveis quando se trata de sua vida profissional. Você sente que pode contar com colegas ou clientes potenciais para concluir projetos ou planejar detalhes de ação. Pode debater com alegria sem sentir a…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Sua vida amorosa vai melhorar muito graças ao fato de você ter acertado em cheio a forma como deve conquistar essa pessoa especial. Tudo está resultando como deseja e isso faz com…

Dinheiro & Trabalho: A sua vida profissional vai mudar muito. Neste dia você pode assumir novas responsabilidades. Vai perder o medo dos desafios, vai pisar forte no chão sob seus pés e saberá em quais pessoas pode confiar e das quais deve fugir…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você pode dar um passo adiante com a pessoa por quem se sente atraído. Seja enviando uma mensagem ou propondo um encontro. O planeta do amor, Vênus, estará do seu lado…

Dinheiro & Trabalho: Seu tempo é dinheiro. Você deve parar de fazer favores como se fosse um mensageiro. Acima de tudo, reflita sobre essa questão no ambiente de trabalho. Cada vez lhe exigem mais coisas para fazer ao mesmo tempo que as…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você estará muito protegido na área sentimental, e seu encanto natural será multiplicado por dois. Além disso, Vênus o ajudará aumentando sua libido e seu desejo de seduzir…

Dinheiro & Trabalho: É hora de se entregar ao trabalho de sua vida. Pode parecer dramático, mas você deve deixar de lado as falsas desculpas que às vezes inventa para não se dedicar totalmente à sua vocação. Você tem um potencial enorme e…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Em sua vida sentimental haverá algo romântico e doce no ar. Isso implica que você e a pessoa pela qual é apaixonado podem ter uma conversa mais séria e íntima sobre começar um relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: As estrelas o protegem para que continue com dias bons na área laboral. Sua intuição o levará a tirar as pessoas tóxicas do seu caminho, a vida tem pedras suficientes para pessoas chatas atirarem mais algumas. Saberá remar a…

