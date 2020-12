Simone e Simaria lançam clipe de“Presente de Deus”, gravado em mansão em Alphaville

Após o sucesso do lançamento das quatro primeiras faixas do projeto “Debaixo do Meu Telhado”, Simone e Simaria disponibilizam, nesta quinta-feira (3), o segundo vídeo do DVD. Estamos falando de “Presente de Deus”, a canção de composição de Marcia Araujo / Vine Show / Os Parazin, vem com ritmo dançante e batidas de piseiro.

“Essa música é muito massa. Tem um ritmo contagiante, que vai colocar a galera toda para dançar. Estou muito feliz com o repertório desse nosso novo trabalho, está bem popular e vai do sertanejo ao piseiro. Da música romântica a agitada, tem música pra todo mundo” disse Simaria.

Com um projeto intimista e com um repertório bem popular, as gravações aconteceram literalmente debaixo do telhado de Simone, em sua casa, que fica em Alphaville, Barueri, e já conquista os fãs e audiência de todo país.

O primeiro clipe já divulgado “Foi Pá Pum” – música de trabalho das irmãs – se aproxima dos 7 milhões de visualizações em apenas 6 dias e, no TikTok, ultrapassa 11 milhões e meio de visualizações no Challenge da música.

Para alegria dos fãs, nas próximas semanas as artistas disponibilizam mais dois videoclipes deste novo trabalho, totalmente inédito. Simone manda seu recado aos fãs. “Meus amores, nosso coração enche de alegria em ver vocês curtindo conosco cada faixa desse novo trabalho. Tudo foi feito com muito amor e carinho para cada um de vocês, ainda mais nesse momento tão delicado. Curtam muito cada faixa desse EP afinal, a música é alimento para o coração”.

Desde o início do ano, Simone e Simaria apresentaram as faixas “Amoreco”, que supera 36 milhões de plays só no Spotify; e “Os boys amam o ex chora”, com a colaboração de Jerry Smith, cujo videoclipe já foi visto mais de 33 milhões de vezes.

Com uma energia e irreverência impressionantes em cima do palco, a dupla Simone & Simaria, que conta com mais de 18 milhões de seguidores no Instagram, 9,5 milhões de inscritos em seu canal do YouTube e 3.3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mostra que lugar de mulher é onde ela quiser. Com a formação inédita de uma dupla de mulheres, as irmãs seguem com sua pegada sertaneja e uma deliciosa mistura com as principais tendências da música.