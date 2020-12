Osasco vai ganhar Praça de Esportes com vestiário e lanchonete

A Prefeitura de Osasco iniciou a construção de uma Praça de Esportes com lanchonete, banheiros e vestiários, no Jardim Piratininga. O término das obras do novo espaço de lazer, localizado na avenida Edmundo Amaral, está previsto para o segundo semestre de 2021.

publicidade

A praça terá academia ao ar livre, uma quadra poliesportiva, playground, espaço pet e um edifício de apoio com lanchonete, que terá banheiros e vestiário. “O projeto busca oferecer aos moradores do Piratininga uma área verde com equipamentos de lazer e esporte”, explica o engenheiro da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Daniel Borges.

publicidade

A construção do espaço, em uma área de 14,1 mil m², vai oferecer mais qualidade de vida aos moradores da região, além de recuperar um terreno degradado que era utilizado para despejo de entulho e lixo.

O engenheiro da empresa Construmedici, Fernando Alves, responsável pela obra, afirmou que já foram realizados a terraplanagem e montagem do canteiro de obras. “Como será de grama sintética, faremos o sistema de drenagem, assim o campo ficará seco para as partidas”, destaca.

publicidade

Além disso, todo o espaço foi cercado para que não haja ocupação. De acordo com a administração municipal, a preparação do terreno para a construção do campo de futebol terá início em janeiro.

…