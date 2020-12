‘Rolezinho’ e aglomerações terminam com motos apreendidas neste fim de semana em Osasco

Mesmo com a recomendação para seguir as medidas preventivas contra a covid-19, o fim de semana foi agitado em Osasco. Neste sábado e domingo, dias 26 e 27, a Guarda Civil Municipal realizou uma operação para colocar fim em aglomerações e ‘rolezinhos’ de moto em diferentes bairros.

publicidade

Em patrulhamento no 1º de Maio e Jardim Veloso, as equipes da GCM e ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) se depararam com pelo menos 100 motoqueiros fazendo barulho e tirando o sossego dos moradores. Na operação, os motoqueiros foram dispersados, seis motocicletas foram apreendidas e diversas autuações de trânsito foram aplicadas.

Operação Pancadão

Já na véspera e na madrugada do Natal, dias 24 e 25 de dezembro, a GCM de Osasco realizou a “Operação Saturação Pancadão” para acabar com bailes funks. Além de tirar o sossego dos moradores, esses eventos clandestinos podem colaborar para a disseminação da covid-19, já que promovem aglomerações.

publicidade

Aproximadamente 500 pessoas participavam de um pancadão na Avenida Trabalhadores, no Jardim Conceição, na madrugada do dia 25. Com a chegada da ROMU, o grupo foi dispersado e a via liberada. Motos irregulares foram apreendidas durante a ação.

O combate aos pancadões também chegou na Rua Monte das Oliveiras,e na Avenida Victor Civita. Já na zona Norte da cidade, em patrulhamento na Vila Ayrosa, os GCMs realizaram abordagens em pontos onde veículos estavam com som muito alto. No bairro, uma motocicleta foi apreendida por estar em situação irregular.

publicidade

…

Leia também: Vídeos mostram homens com fuzis na mão em pancadão de Natal em Osasco