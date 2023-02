Clínica de recuperação de dependentes químicos em Itapevi é interditada após denúncia de maus-tratos

Uma clínica clandestina de recuperação de dependentes químicos foi interditada neste domingo (5), em Itapevi, durante uma operação da polícia e de agentes da Prefeitura.

As equipes chegaram ao local após receberem uma denúncia de maus-tratos. Segundo informações do R7, o parente de um dos internos foi visitá-lo, se deparou com as condições precárias nas quais os pacientes se encontravam e relatou o caso.

No estabelecimento, localizado na Vila Boa Esperança, os internos foram encontrados em péssimas condições e sem acompanhamento médico. “Foi constatado também que alguns deles estavam sob efeito de substâncias psicoativas”, diz a PM.

Ainda segundo a polícia, o local funcionava com uma série de irregularidades. Ao menos nove internos que estavam em tratamento foram encaminhados para outra clínica e para um albergue.

Os responsáveis foram identificados, localizados e encaminhados à Delegacia para prestar depoimento. A polícia vai abrir um inquérito para apurar o caso. Já a clínica foi interditada.