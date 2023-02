Câmaras Municipais voltam às sessões nessa semana; Rogério Lins participa em Osasco

O recesso legislativo está terminando e as Câmaras Municipais voltam a ter sessões ordinárias para deliberar sobre os projetos importantes para a cidade nesta semana.

Em Osasco, a 1ª Sessão Ordinária está marcada para essa terça-feira (7), a partir das 10h, com a presença do prefeito Rogério Lins (Podemos). Será a primeira presidida pelo novo chefe do Legislativo osasquense, vereador Carmônio Bastos (Podemos). Acompanhe em www.osasco.sp.leg.br.

A Câmara de Cotia também retorna às atividades no dia 7. A partir das 10 horas, será realizada a 1ª Sessão Ordinária de 2023. Após, às 11 horas, ocorre a Sessão Solene de Celebração ao Início dos Trabalhos da Mesa Diretora do biênio 2023-2024, presidida pelo vereador Marcinho Prates (SD). Acompanhe em www.cotia.sp.leg.br.

A Câmara de Jandira retornou às atividades no dia 1º de fevereiro, mas em Sessão Solene, apenas para marcar o início dos trabalhos e atividades parlamentares no Poder Legislativo e apresentar a nova Mesa Diretora. A primeira sessão ordinária será mesmo amanhã (7), às 14h. Acompanhe em camarajandira.sp.gov.br.

Em Itapevi, o presidente da Câmara, Thiaguinho Silva, retoma as sessões do ano legislativo também no dia 7 de fevereiro. Acompanhe em www.camaraitapevi.sp.gov.br.

Dia 7 também é o dia marcado para o retorno das sessões legislativas em Santana de Parnaíba, já sob o comando do Presidente recém empossado, Vicente Augusto da Costa, o Vicentão. Acompanhe em www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br.